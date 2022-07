Fallen Legion Revenants: nuovo spotlight trailer

YummyYummyTummy e NIS America hanno pubblicato un nuovo spotlight trailer per Fallen Legion Revenants, che potete vedere in fondo alla notizia.

Breve sinossi del gioco:

Sotto l’opprimente governo del tiranno Ivor, gli abitanti del castello di Welkin

lottano per la loro sopravvivenza. Con il mondo avvolto dal miasma, non hanno altra scelta che soffrire fino a quando si fa avanti un improbabile duo. Basterà un’improbabile alleanza tra un politico e un Revenant per superare le avversità?

Fallen Legion: Rise to Glory e Fallen Legion Revenants arrivano in un pack unico su PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 26 agosto 2022, ed è possibile fare il pre-order della Deluxe Edition che include l’artbook “Fallen Legion Compendium” e la Digital Deluxe Soundtrack. Inoltre effettuando il pre-order direttamente sullo store,

riceverete l’esclusivo set di carte bonus NISA Online Store con un messaggio speciale dello stesso Spencer Yip.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.