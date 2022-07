Psychonauts 2: in arrivo l’edizione Motherlobe

iam8bit e Skybound Games, insieme al publisher Xbox Game Studios e allo sviluppatore Double Fine Productions, sono entusiasti di annunciare che la versione standard fisica e la Collector’s Edition dell’acclamato platform psichedelico Psychonauts 2 sono ora disponibili per il preordine. Psychonauts 2: The Motherlobe Edition sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox Series X/Xbox One il 27 settembre 2022 , mentre l’esclusiva Collector’s Edition di iam8bit arriverà più avanti nel corso dell’anno. I fan possono fin da ora preordinare l’edizione fisica Psychonauts 2: The Motherlobe Edition presso i rivenditori di tutto il mondo, nonché preordinare la Collector’s Edition in esclusiva su iam8bit.com.

“Sono veramente entusiasta di questa uscita poiché Welcome to My Mind mi è rimasta in testa da quando il gioco è uscito lo scorso anno”, ha dichiarato Tim Schafer, fondatore di Double Fine Productions. “Spero che pubblicare questa canzone rendendola disponibile in tutto il mondo (insieme alle immagini inedite e al resto della colonna sonora) la libererà anche dalla mia mente, così potrò pensare ad altre cose”.

L’edizione fisica di Psychonauts 2 per PlayStation 4 e Xbox Series X/Xbox One sarà una fantastica sorpresa per i collezionisti e per gli amanti dei regali. L’edizione pacchettizzata ha una custodia esterna lenticolare con copertina reversibile e conterrà un set di sei cartoline artistiche fronte retro che mostrano la grafica finale e i concept art del gioco, sei adesivi sagomati di alta qualità e un codice per il download digitale che consente l’accesso a materiali inediti del backstage.

L’esclusiva Psychonauts 2 Collector’s Edition di iam8bit sfrutta il potere della psichedelia. La Collector’s Edition ricorda lo stile vibrante e cervellotico di Psychonauts 2, sia nel libro con la storia e le immagini di Psychonauts che con il design stesso della confezione. L’elenco completo degli articoli della Collector’s Edition include:

Psychonauts 2: The Motherlobe Edition con copertina reversibile e lenticolare, carte artistiche, e set di adesivi sagomati.

Versione originale di Psychonauts, disponibile fisicamente per la prima volta, retrocompatibile su Xbox One.

Codice di download digitale per i tre i volumi della colonna sonora originale di Psychonauts 2

Set di cinque spille “Festival dei Sensi”

Poster a sfondo nero con il protagonista Raz, dimensioni “18×24″

Poster “Come ti senti?” dell’archetipo di Raz realizzato da Chris Lam, Senior Animator di Double Fine

Adesivi

Oltre alle edizioni fisiche, gli amanti della musica e i giocatori potranno preordinare i dischi in vinile “Psychonauts 2 Essential Edition” (2xLP) e il Box Set Complete Edition (6xLP)! Questi dischi psichedelici contengono le musiche del gioco di Peter McConnell e le immagini dell’album di Arno Kiss. La Collector’s Edition sarà contenuta in un prezioso cofanetto, con un tappetino ipnotico, e includerà tutti I tre volumi della colonna sonora e il brano “Cosmic I” con Jack Black. Infine, i fan potranno completare la loro collezione da sogno di Psychonauts 2 con un art book di oltre 250 pagine, disponibile per il preordine su iam8bit.com. Vi lasciamo con il nuovo trailer, mentre qui trovate la recensione del gioco.