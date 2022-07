Nacon Connect 2022: ecco cosa è stato mostrato

Si è da poco concluso il Nacon Connect 2022, evento che abbiamo seguito anche noi sul nostro canale Twitch.

Presentato da Funka e TPK, lo show è iniziato con una sorta di tabella del bingo che mostrava alcuni dettagli dei giochi che sarebbero stati mostrati. Nel corso dell’evento si sono alternati diversi degli sviluppatori, e tanti tanti giochi. Proviamo ad andare con ordine.

Il primo gioco ad essere mostrato è stato RoboCop: Rogue City, con il primo gameplay trailer. Il gioco sarà disponibile da giugno 2023 su Steam, PlayStation 5, Switch e Xbox Series X/S.

Viene poi mostrato un nuovo gamaplay trailer di Steelrising, action-adventure in una Parigi alternativa nel 1789 con tanto di robot, sviluppato da Spiders, in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S

Gameplay trailer anche per Ad Infinitum, titolo horror in prima persona con protagonista un soldato tedesco durante la Prima Guerra Mondiale, in arrivo su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC il 20 aprile 2023.

Viene poi svelato Crown Wars: The Black Prince, titolo strategico di Artefact Studio in arrivo su PC, PlayStaion 5 e Xbox Series X/S nel 2023.

Simpatico spot di Blood Bowl III, con goblin che sfidano umani, ma dove protagonista è un coach orco. Il gioco arriverà su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Un trailer commentato mostra il modo per riuscire al meglio in Chef Life: A Restaurant Simulator, gioco che sarà disponibile dal 2 febbraio 2023 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Parentesi del Nacon Connect 2022 dedicata, ovviamente, agli ardware, con il DAIJA Arcade Stick, per PS4, PS5 e PC e gli headset della serie RIG PRO (300, 500 e 800). Nel mezzo alcuni pro gamer (Luffy, Kayane e Mister Crimson) hanno parlato delle loro esperienze proprio con i controller di gioco.

Si torna ai giochi, ed arrivo un altro primo gameplay trailer, quello di The Lord of the Rings: Gollum, titolo in cui giocare sia con Sméagol che con Gollum, in arrivo il primo settembre 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e successivamente anche su Nintendo Switch.

Vengono poi annunciati Gangs of Sherwood e ParadiZe Project, entrambi in arrivo su PC e console nel 2023. Dopodiché, Archtifacts of Chaos si mostra con un nuovo video gameplay (gioco in uscita il 9 febbraio 2023).

Solo un aggiornamento da parte degli sviluppatori per Hell is Us, action adventure in terza persona focalizzato sui combattimenti melee in un mondo semi-open. Arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC nel 2023. Jonathan Jacques-Belletête, direttore creativo, ha parlato del processo creativo del gioco, i temi e le linee guida.

Svelata la data di Session: Skate Sim, che sarà disponibile su Xbox tramite Game Preview, Steam in Early Access, Epic Games Store e arriverà su PlayStation al lancio il 22 settembre 2022.

Viene poi svelato il roguelike isometrico Ravenswatch, in arrivo su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e che avrà un accesso anticipato su PC nel 2023.

Il trailer commentato di War Hospital Early, gioco in cui gestire un campo medico durante la guerra, in arrivo nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, anticipa la parte finale dedicata ai titoli di guida.

Titoli di guida di KT Racing, prima con WRC Generations e il trailer delle Hybrid Cars (in arrivo il 13 ottobre), e poi con l’atteso Test Drive Unlimited Solar Crown (in arrivo nel 2023), che si mostra però solo con un teaser, e non del vero gameplay.

Il vero finale del Nacon Connect se lo prende però Terminator Survival Project, con un breve teaser, in arrivo su PC e console e in sviluppo da parte di Nacon Studio Milan.