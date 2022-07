Skull & Bones: mostrato ufficialmente gameplay e nuove informazioni

Ubisoft, come aveva promesso precedentemente, nel corso delle recenti ore, ha mostrato uno showcase dedicato interamente a Skull & Bones. Innanzitutto, la compagnia ci svela la data d’uscita del gioco: 8 novembre 2022, ed arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, dove le console old-gen sono state completamente escluse. Lo spotlight è incominciato con un trailer decisamente interessante, dove possiamo apprendere diversi dettagli.

Come è stato svelato da alcuni dipendenti della casa francese, il giocatore si troverà inizialmente con una barca ridotta decisamente male: con risorse parecchio limitate e senza una ciurma ma, andando avanti, l’utente potrà diventare uno dei pirati più ambiti e temuto da tutto e tutti. Gli sviluppatori hanno rivelato anche il sistema di progressione, che prenderà il nome di infamia, il quale progredirà al completamento dei contratti e non solo.

Per quanto riguarda le navi, secondo quanto annunciato da Ubisoft, si divideranno per classi, ognuna delle quali avrà la propria peculiarità, come maggiore potenza di fuoco o una resistenza migliore. Skull & Bones potrà essere giocato in solo oppure potrete fare coppia con i vostri amici in sessioni coop o sfidarvi nel comparto PvP del gioco, dove saranno presenti dei server dedicati per questo tipo di esperienza nell’opera piratesca.

Come se non bastasse, durante la diretta, i giocatori hanno potuto assistere non solo alla customizzazione della nave, grazie alla quale potremo personalizzarla al nostro piacimento, 32 che troveremo durante questa avventura nei mari. Ispirato dai leggendari racconti sulla pirateria, ti farà provare la vera vita dei pirati. Accetta contratti, raccogli risorse per navigare lungo le importanti rotte commerciali e attacca le navi dei ricchi mercanti; ogni decisione influenza il tuo viaggio, con differenti livelli di rischio e ricompense. Mentre fai crescere la tua Infamia, potrai creare e personalizzare la tua flotta e sbloccare una serie di nuovi oggetti durante il gioco.

Il gioco è ispirato a uno dei più mortali periodi della Storia, la fine del Diciassettesimo Secolo. Considerata la seconda Età dell’Oro della Pirateria, dà le basi per un’era di caos e priva di regole. Pirati, fazioni rivali, potenti organizzazione e imperi, tutti sono alla ricerca del potere nel selvaggio paradiso dell’Oceano Indiano.