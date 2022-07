Apex Legends Mobile: trailer rivela la nuova Leggenda

La Stagione 2 di Apex Legends Mobile è alle porte e questa mattina Respawn ha pubblicato un nuovissimo trailer che svela una Leggenda nuova di zecca che debutterà nella suddetta stagione. Il suo nome è Rhapsody, un dj amante della musica che ha come aiutante un bot controllato dall’IA di nome “Rowdy” ( mostrati entrambi nel trailer che vi rilasciamo in fondo a questo articolo)

Rhapsody, dotato di particolari abilità a tema ritmico, riesce a sfuggire alla povertà del quartiere natio grazie alla sue doti musicali; il suo fedele compagno è frutto della mente della madre, un ingegnere dell’intelligenza artificiale; quest’ultima è stata licenziata dalla Pythas Inc. per aver scoperto dei segreti aziendali e ora Rhapsody deve competere negli Apex Games sotto la loro bandiera per aiutare la sua famiglia a liberarsi dai debiti.

Ulteriori dettagli sulla Stagione 2 sono in arrivo( maggiori dettagli si possono trovare sul sito ufficiale) , nel frattempo però i giocatori possono tranquillamente aspettarsi nuovi contenuti, miglioramenti, aggiornamenti e ribilanciamenti delle armi, delle modalità di gioco, del sistema di classifica e altro ancora.Restiamo sintonizzati!