Baldur’s Gate 3: ecco le novità della patch 8

Come vi abbiamo detto in precedenza, Larian Studios ha rilasciato maggiori informazioni durante la live Panel From Hell sul prossimo aggiornamento di Baldur’s Gate 3. La Patch 8, intitolata Of Valour and Lore (Del Valore e della Sapienza), è disponibile per i giocatori.

La patch 8 peserà circa 40 GB con la dimensione di installazione completa che raggiungerà circa 104 GB. Come sempre, i salvataggi sulla Patch 7 o precedenti non saranno compatibili all’avvio della nuova patch. Inoltre, Larian sta rimuovendo la possibilità di scaricare tutte le patch tranne le due più recenti. Di seguito una panoramica del nuovo aggiornamento:

Nuova classe bardo : maestri del canto e grandi oratori sono sia una fonte di ispirazione che di devastazione in battaglia. I bardi sono l’attesissima e nuovissima classe pronta ad approdare su Baldur’s Gate 3. Prendetevi gioco dei vostri nemici o suonate delle canzoni con i vostri compagni davanti al falò.

: maestri del canto e grandi oratori sono sia una fonte di ispirazione che di devastazione in battaglia. I bardi sono l’attesissima e nuovissima classe pronta ad approdare su Baldur’s Gate 3. Prendetevi gioco dei vostri nemici o suonate delle canzoni con i vostri compagni davanti al falò. Nuova razza giocabile gli gnomi : vestite i panni di uno gnomo. Avventurosi e vivaci, curiosi e di piccola statura, gli Gnomi sono la prima nuova razza giocabile ad arrivare su Baldur’s Gate 3 dal quando è in accesso anticipato.

: vestite i panni di uno gnomo. Avventurosi e vivaci, curiosi e di piccola statura, gli Gnomi sono la prima nuova razza giocabile ad arrivare su Baldur’s Gate 3 dal quando è in accesso anticipato. Collegio del Valore : una sottoclasse incentrata sul combattimento. I bardi del Collegio del Valore ottengono competenze e abilità che li rendono abbastanza resistenti da lanciarsi in prima linea nel bel mezzo di una battaglia mentre potenziano e ispirano gli alleati.

: una sottoclasse incentrata sul combattimento. I bardi del Collegio del Valore ottengono competenze e abilità che li rendono abbastanza resistenti da lanciarsi in prima linea nel bel mezzo di una battaglia mentre potenziano e ispirano gli alleati. Collegio della sapienza: una sottoclasse incentrata sul lancio degli incantesimi. I bardi del Collegio della sapienza cercano di ottenere informazioni in qualunque posto risiedano, usando ingegnosi giochi di parole e abilità magiche per confondere e indebolire i nemici mentre potenziano e ispirano gli alleati.

Forgiato con il nuovo motore Divinity 4.0, Baldur’s Gate 3 ti offre una libertà senza precedenti di esplorare, sperimentare e interagire con un mondo che reagisce alle vostre scelte.

Baldur’s Gate 3 è disponibile in accesso anticipato su PC tramite Steam e Google Stadia.