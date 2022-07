The First Descendant: aperte le iscrizioni al Beta test per PC

The First Descendant è il nome ufficiale del prossimo gioco di ruolo sparatutto in terza persona cooperativo free- to – play precedentemente noto come Project Magnum ed ora l’ editore Nexon e lo sviluppatore Nexon Korea hanno aperto le iscrizioni al beta test per PC.Ecco, di seguito, istruzioni ed orari su come prenotarsi per il test:

Pre-registrazione

Inizia il 7 luglio 2022 (PT)

Programma delle prove

Dal 28 settembre 2022 (PT) al 4 ottobre 2022 (PT)

(L’ora esatta sarà annunciata separatamente.)

Procedure di partecipazione al test

Premi il pulsante “Richiedi accesso” nella pagina Steam di The First Descendant durante il periodo di registrazione.

Verrà inviata un’e-mail all’indirizzo e-mail del tuo account Steam.

Controlla e accetta la mail di invito.

Supporto

In caso di domande sulla versione beta di Steam, contatta [email protected] per ulteriore assistenza. Altamente raccomandato mandare e.mail e richieste direttamente in inglese.

Per quanto riguarda un possibile test su console non si hanno notizie, e nemmeno dell'uscita su altre piattaforme. Cioè che è noto è che è stato confermato il rilascio del titolo anche per PlayStation 5 e PlayStation 4, oltre che per PC tramite Steam; questo grazie ad un trailer ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) pubblicato sul canale Youtube di PlayStation. Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni sul titolo.