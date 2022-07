Genshin Impact: character demo su Shikanoin Heizou

Il nuovo aggiornamento, versione 2.8, di Genshin Impact intitolato Summer Fantasia sarà disponibile dal 13 luglio e includerà i re-run nella prima parte di Kazuha e Klee insieme al nuovo personaggio a quattro stelle Heizou, mentre nella seconda parte Yoimiya. I giocatori potranno esplorare di nuovo l’arcipelago Golden Apple (in attesa della nuova regione Sumeru) e sarà possibile ottenere la skin gratuita di Fischl.

Hoyoverse ha pubblicato un character demo sul nuovo personaggio a quattro stelle con Anemo Vision, intitolato Shikanoin Heizou: Cyclone of Investigation. Heizou è un detective della Tenryou Commission e per la maggior parte del tempo i suoi incarichi investigativi non sono di poco conto. Quando gli viene affidato un incarico importante, Shikanoin segue la pista fino a quando non ha fatto luce sul mistero. Il personaggio preferisce usare la violenza come ultima scelta. Il trailer mostra alcuni attacchi del personaggio definito come il primo catalyst maschile del gioco. Heizou per attaccare utilizza calci e pugni dove concentra l’energia della sua Anemo Vision e applicando le arti marziali in combattimento.

L’ultimo aggiornamento versione 2.7 di Genshin Impact ,Hidden Dream in the Depths, è arrivata a fine maggio aggiungendo due nuovi personaggi il cinque stelle Hydro Yelan e il quattro stelle Electro Kuki Shinobu. Inoltre i banner di Itto e Xiao tornano con le loro re run. I giocatori possono esplorare anche una nuova mappa per The Chasm insieme a una nuova Archon Quest che vede coinvolti Itto, Yanfei, Kuki Shinobu, Yelan Xiao e il Traveler.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.