Xenoblade Chronicles 3: ecco il nuovo trailer che fa la panoramica del gioco

Xenoblade Chronicles 3 è senza alcuna ombra di dubbio uno dei titoli più attesi per la consola ibrida Nintendo, il quale nelle scorse ore ha pubblicato un trailer che fa la panoramica del gioco. Si tratta di uno di quei filmati il cui scopo principale è di spiegare in dettaglio i vari sistemi di gioco e di mostrare poi, di conseguenza, alcuni contenuti inediti. Il trailer rilasciato ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) non disattende le aspettative e si mostra nelle dinamiche di gioco svelando già quel ” vasto” incommensurabile anticipato nella nostra recensione ( che trovate a questo indirizzo).

Il titolo è di prossima uscita, vedrà infatti l’inizio della commercializzazione su Nintendo Switch a partire dal prossimo 29 luglio. Non ci resta che godere del lungo filmato rilasciato ( dura ben otto minuti) e aspettare l’uscita effettiva del titolo.