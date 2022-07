The Chant: svelati i requisiti di sistema

The Chant è un titolo horror di prossima uscita, arriverà per PC e console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series S|X. Il giocatore si ritroverà catapultato nei magnifici anni ’70, su un’isola deserta ad un raduno spirituale. Qualcosa andrà storto e si aprirà un portale verso una dimensione oscura che riverserà sul mondo qualcosa di malvagio dal mondo dei demoni.

Il titolo è particolarmente atteso dai fan vista l’aria di misticismo che aleggia lungo tutta la sceneggiatura ed ora, grazie alla pagina ufficiale su Steam, sono stavi rivelati anche i requisiti di sistema che permettono di dare un quadro più completo anche alla resa grafica. Eccovi di seguito le specifiche:

Requisiti minimi

Sistema operativo : WINDOWS 10 (64 bit richiesto)

: WINDOWS 10 (64 bit richiesto) Processore : Intel Core i5-8400 o AMD RYZEN 3 3300X

: Intel Core i5-8400 o AMD RYZEN 3 3300X Memoria : 12 GB di RAM

: 12 GB di RAM Grafica : NVIDIA Geforce GTX 970 con 4 GB o AMD Radeon RX 580 con 4 GB di RAM video

: NVIDIA Geforce GTX 970 con 4 GB o AMD Radeon RX 580 con 4 GB di RAM video DirectX : versione 12

: versione 12 Memoria : 50 GB di spazio disponibile

: 50 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: questo gioco dovrebbe funzionare a 1080p/30FPS. Se non hai memoria grafica sufficiente per eseguire il gioco con la qualità della trama selezionata, devi andare su Opzioni – Grafica e abbassare la qualità della trama o la qualità dell’ombra, oppure abbassare la risoluzione.

Requisiti consigliati

Sistema operativo : WINDOWS 10/11 (64 bit richiesti)

: WINDOWS 10/11 (64 bit richiesti) Processore : Intel Core i7-8700K o AMD RYZEN 5 3600X

: Intel Core i7-8700K o AMD RYZEN 5 3600X Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM Grafica : NVIDIA Geforce GTX 1070 con 8GB o AMD Radeon RX VEGA 56 con 8GB VRAM

: NVIDIA Geforce GTX 1070 con 8GB o AMD Radeon RX VEGA 56 con 8GB VRAM DirectX : versione 12

: versione 12 Memoria : 50 GB di spazio disponibile

: 50 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: questo gioco dovrebbe funzionare a 1080p/60FPS

Da una rapida occhiata alle specifiche è facile dedurre che si tratta di un gioco graficamente impressionante, ma questo era già chiaro fin dal rilascio del trailer ( ve lo lasciamo in fondo a questo articolo) che mostra delle dinamiche di gioco davvero accattivanti. Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni da parte di Brass Token e Prime Matter. Nel frattempo però, lo sapevate che è stato rilasciato un trailer che fa la panoramica del gioco per Xenoblade Chronicles 3?