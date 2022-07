Bungie Day 2022: ecco tutte le iniziative previste

Il Bungie Day è una tradizione annuale ideata dalla community mondiale di Bungie. Oggi Bungie festeggia offrendo nel suo Store nuovi articoli e sconti fino al 50%. I giocatori che hanno acquisito il lanciarazzi Gjallarhorn completando la relativa impresa disponibile nel Pacchetto Destiny 2: 30 anni di Bungie possono ora prenotare il blaster Gjallarhorn di Destiny 2 . L’acquisto di determinati prodotti dallo Store entro il 13 luglio darà diritto al nuovo emblema Eredità eterna. I nuovi articoli e offerte dello Store includono:

È iniziato il Festival della Generosità (Giving Festival) del Bungie Day: l’evento si concluderà il 20 luglio. Più di cinquanta membri della community saranno coinvolti in varie dirette per raccogliere fondi supportando così la salute e il benessere dei bambini, fornendo aiuti umanitari e finanziando attività incentrate sulla diversità, l’inclusione e la giustizia sociale. I giocatori potranno sbloccare nuovi elementi cosmetici di Destiny 2 con le loro donazioni.. Di seguito una panoramica di Destiny 2 tramite Steam:

Lasciati travolgere dal mondo di Destiny 2. Esplorate i misteri del sistema solare e scoprite un sistema di combattimento in prima persona dalle meccaniche fluide. Sbloccate potenti abilità elementali e collezionate un equipaggiamento unico per personalizzare il vostro aspetto e lo stile di gioco. Divertitevi con la storia dal taglio cinematografico di Destiny 2, con le entusiasmanti missioni cooperative e le diverse modalità PvP, in solitaria o con gli amici.