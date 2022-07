Magic The Gathering: ecco Double Masters 2022, il nuovo set di carte collezionabili

Magic: The Gathering non ha bisogno di presentazioni di sorta, già il suo nome è sinonimo di iconicità per quanto riguarda i giochi di carte; e adesso il franchise rinnova il successo con un nuovo set di carte collezionatili, Double Master 2022.

Il nuovo set contiene 331 carte ed avrà la capacità di migliorare qualsiasi mazzo già esistente grazie alle formidabili ristampe. In ogni confezione sono presenti due carte rare e due foil e Double Maters 2022 ha ,insito nella natura del set stesso, la capacità di offrire molteplici vantaggi; è possibile infatti raddoppiare i punti attraverso le nuove carte, i collezionisti più accaniti potranno personalizzare ulteriormente le loro collezioni e, per i più competitivi, questa edizione aggiunge un nuovo livello al draft con il suo formato a tre colori e archetipi multicolori per il limited, consentendo ai giocatori di utilizzare il massimo numero di carte rare e mitiche in un singolo draft.

Ultimo, ma non per importanza, sarà entusiasmante per i fan rivedere in auge iconiche carte attraverso foil in rilievo in grado di dare nuova vita ai Planeswalker leggendari più amati dal pubblico: Wrenn e Six, Liliana, l’Ultima Speranza, e gli originali Titani Eldrazi: Emrakul, lo Strazio Eterno, Kozilek, Macellaio della Verità e Ulamog, il Cerchio Infinito.

Double Master 2022 è dunque disponibile all’acquisto in buste per draft, buste dell’espansione e Collector Booster. Per maggiori informazioni basta visitare il sito ufficiale a questo indirizzo. Nel frattempo però, lo sapevate che sono stati svelati i requisiti di sistema per The Chant?