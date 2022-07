The DioField Chronicle: ecco il nuovo trailer

Diversi giorni dopo l’annuncio ufficiale della data di uscita, The DioField Chronicle si mostra attraverso un corposo trailer ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) volto proprio a ” risvelare” la data di rilascio del titolo. Il trailer riconferma la data precedentemente annunciata, il 22 settembre prossimo il gioco sarà commercializzato ufficialmente. Ecco, di seguito, una panoramica del gioco a ” basso budget” di Square Enix tramite il sito ufficiale dell’azienda:

-Nasce un nuovo gioco di ruolo di simulazione con una grafica all’avanguardia.Un nuovissimo gioco di ruolo di simulazione offerto da Square Enix. Unendo la nostra abilità ed esperienza nel creare grandi storie con elementi strategici in tempo reale, abbiamo creato un gioco di ruolo di simulazione che può sembrare familiare a prima vista, ma offre qualcosa di mai visto prima. Questo gioco offre un’esperienza davvero unica sia dalla sua storia che dal suo gameplay.

Caratteristiche principali

Un nuovissimo gioco di ruolo di simulazione di Square Enix – Un nuovissimo gioco di ruolo di simulazione che racconta un’epica storia di guerra e onore. Presenta un mondo unico rappresentato utilizzando una splendida grafica che unisce fantasy, influenze medievali e moderne e un sistema di battaglia in tempo reale profondo ma innovativo.

– Un nuovissimo gioco di ruolo di simulazione che racconta un’epica storia di guerra e onore. Presenta un mondo unico rappresentato utilizzando una splendida grafica che unisce fantasy, influenze medievali e moderne e un sistema di battaglia in tempo reale profondo ma innovativo. Battaglie profonde e strategiche in tempo reale – Le battaglie in questo gioco sono definite da una rapida valutazione delle condizioni del campo di battaglia e dall’emissione di ordini decisivi che sfruttano i punti di forza e di debolezza delle tue truppe per ottenere vantaggio sul tuo nemico. Fai un uso intelligente di una varietà di abilità, classi (tipi di truppe) ed equipaggiamento per attaccare il nemico e completare la tua missione.

– Le battaglie in questo gioco sono definite da una rapida valutazione delle condizioni del campo di battaglia e dall’emissione di ordini decisivi che sfruttano i punti di forza e di debolezza delle tue truppe per ottenere vantaggio sul tuo nemico. Fai un uso intelligente di una varietà di abilità, classi (tipi di truppe) ed equipaggiamento per attaccare il nemico e completare la tua missione. Scene di battaglia realistiche in stile “Diorama” – L’ambiente naturale e le culture dell’isola di DioField si combinano con trame uniche in stile “diorama” per creare un’estetica visiva chiara e bella.

The DioField Chronicle sarà quindi disponibile a partire dal prossimo 22 settembre per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One , Switch e PC tramite Steam; vi ricordiamo inoltre che sarà disponibile una demo a partire dal prossimo 10 agosto. Non ci resta che attendere l’uscita effettiva del titolo, nel frattempo restiamo sintonizzati!