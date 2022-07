PlayStation Plus Premium: un leaker rivela i titoli di luglio

L’elenco dei giochi PS5, PS4 in arrivo su PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium alla fine di questo mese potrebbe essere trapelato in anticipo da un post di ResetEra. L’utente BlackBate, dopo aver esaminato la cronologia dei post, afferma che i seguenti giochi saranno in servizio per luglio 2022:

Stray

Final Fantasy VII Remake Intergrade + Episode INTERmission

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed: Freedom Cry

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Saints Row IV: Re-Elected

BlackBate ha chiarito che questi sono solo alcuni dei giochi che compongono l’elenco del mese e che verranno tutti aggiunti al servizio alla data di uscita di Stray ovvero dal19 luglio 2022. Ipotizziamo che la formazione potrebbe essere annunciata ufficialmente mercoledì prima del lancio. Per quanto riguarda se dovresti credere a queste affermazioni, vi consigliamo di prendere tutto con cautela. La fonte anonima non proviene dalla solita e affidabile di rumors di PS Plus di Dealabs billbil-kun, ma la cronologia dei post di BlackBate suggerisce che è qualcuno al corrente della situazione in casa Sony.

Sono stati condivisi in modo accurato i dettagli su Death Stranding Director’s Cut in anticipo, sapeva della nuova rivelazione di Skull and Bones e ha fatto trapelare informazioni su un’espansione di Microsoft Flight Simulator prima del suo annuncio. Se l’elenco si rivela vero, sembra che il primo rilascio si appoggerà al programma Ubisoft+ Classics che è stato inserito in PS Plus Extra e PS Plus Premium . Tuttavia, dal momento che il leaker afferma che questa è solo una parte della formazione, potrebbe esserci altro in arrivo per il mese a venire. Pertanto, l’elenco di tutti i giochi PS Plus potrebbe crescere in modo piuttosto significativo.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.