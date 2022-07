AI The Somnium Files NirvanA Initiative: disponibile anche in Europa

Dopo aver debuttato in Nord America a fine giugno, AI The Somnium Files NirvanA Initiative arriva anche da dai in Europa (e Oceania). Il gioco di Spike Chinsoft è infatti disponibile da oggi 8 luglio su PC (Steam e Windows 10), PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la sinossi di AI The Somnium Files NirvanA Initiative dal sito ufficiale.

Sei anni fa, fu scoperta la metà destra di un cadavere. La metà sinistra non è mai stata trovata… fino a sei anni dopo, completamente fresca e senza segni di decomposizione. Ora, gli agenti speciali Mizuki e Ryuki, insieme ai loro partner AI Aiba e Tama, hanno il compito di risolvere i bizzarri omicidi seriali Half Body, mentre svelano il misterioso complotto conosciuto solo come Nirvana Initiative…

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.