The Callisto Protocol: svelata la Collector’s Edition

The Callisto Protocol è stato uno dei protagonisti delle varie conferenze estive che si sono svolte le scorse settimane (vi avevamo portato anche una nostra anteprima), e ora Krafton e Striking Distance Studios hanno mostrato i contenuti che saranno presenti nella Collector’s Edtion, al momento per i GameStop americani. Questa edizione (per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S), del prezzo di 249,99 dollari contiene al suo interno:

Il gioco fisico (nella day one edition)

Steelbook

Spille collezionabili (Outer Way & UJC)

Fumetto #0

Statua di Jacob

più i contenuti digitali con il Season Pass e la skin Retro Prisoner Personaggio & Armi.

Qui sotto potete vedere il tweet pubblicato sull’account ufficiale del gioco, ricordandovi che The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (Steam e Epic Games Store).