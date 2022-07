Bloodhunt: in arrivo l’aggiornamento estivo

Sharkmob ha annunciato un aggiornamento estivo per il suo battle royale, Bloodhunt, che includerà una nuova modalità Deathmatch a squadre 8v8 (che verrà lanciata in beta), un nuovo Summer Pass con oltre 100 oggetti, nonché nuove location per le mappe, armi da mischia, oltre a significativi miglioramenti e correzioni di bug.

Il gioco, ambientato nell’universo di Vampire: The Masquerade, ha registrato oltre 6 milioni di account di giocatori e l’aggiornamento estivo sarà disponibile il 14 luglio 2022 quando qui in Italia saranno le 10:00. Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

David Sirland, Live Producer di Bloodhunt, ha dichiarato:

“Come team, abbiamo deciso di abbandonare il modello tradizionale delle stagioni nei giochi Battle Royale e ci concentreremo invece sul fornire ai giocatori aggiornamenti più piccoli e regolari. Riteniamo che sostenere le stagioni nel modo tipico non funzioni per il nostro team relativamente piccolo, quindi vogliamo sfidare la norma rilasciando gli aggiornamenti molto più velocemente di quanto previsto in precedenza, ma in pezzi più piccoli”.

Ha poi aggiunto:

“Il nostro gioco può essere piuttosto impegnativo quando si gioca da soli o anche in duo, quindi siamo particolarmente entusiasti di poter introdurre la modalità DeathMatch a squadre per offrire ai giocatori una nuova emozionante esperienza con più tempo di gioco per persona che mai nei campi di battaglia di Praga. Continueremo a concentrarci sul lavoro per migliorare il più possibile l’attuale esperienza di gioco, ascoltando i feedback dei giocatori e tenendo aggiornata la nostra community con la roadmap dei contenuti futuri.”

Panoramica dell’aggiornamento estivo:

Nuova modalità di gioco – Team DeathMatch (Beta) in arrivo il 14 luglio 2022. Due squadre 8v8 si affronteranno con respawn illimitati e la prima squadra a raggiungere il limite di punteggio vince. Questa nuova modalità di gioco prevede cinque aree uniche a Praga come terreno di battaglia: Mattatoio, Discoteca, Hotel, Costruzione e Porto.

Offerta speciale SUMMER PASS – 100+ nuovi oggetti per 600 gettoni

Nuove location della mappa – Il treno di Ventrue è stato aggiunto alla stazione ferroviaria e Rudolfinum ha ottenuto l’apertura dell’attico con 3 nuove entrate dal tetto e altre piccole modifiche al layout interno.

Elysium – L’area Ventrue, precedentemente bloccata in Elysium, è ora aperta. I giocatori potranno incontrare Em, la primogenita dei Ventrue, e ottenere da lei delle missioni. È stato aperto il nightclub di Toreador Maia, un’area perfetta per i giocatori che vogliono sfoggiare il loro personaggio vampiresco.

Nuove armi da mischia – Coltello e piede di porco

Correzioni di bug minori e maggiori – Questi includono i famigerati bug della ricarica e del gas rosso, una maggiore fedeltà grafica, un rigging aggiornato dei personaggi, miglioramenti del controller PS5 e miglioramenti delle prestazioni.

Qui sotto potete vedere il trailer dell’aggiornamento estivo di Bloodhunt.