Returnal: nuovi indizi sulla versione PC

Nuovi indizi relativi a Returnal e alla sua versione PC. Lo sparatutto roguelike in terza persona di Housemarque sembra infatti essere presente su SteamDB con il nome in codice “Oregon” e il mese scorso sono emerse immagini leaked dei menu e delle opzioni. Sebbene non sia ancora stato annunciato ufficialmente per la piattaforma, l’elenco nella pagina del database continua a essere aggiornato.

Ieri, sotto la scheda History Tab, gli Achievements sono stati localizzati in 19 nuove lingue come tedesco, olandese, finlandese, spagnolo, svedese, francese, arabo e molto altro. Nelle ultime settimane sono stati apportati altri aggiornamenti ai Depots

Sebbene l’elenco non confermi esplicitamente che si tratta di Returnal, contiene diversi riferimenti alla voce Localizzazione come Atropos, Helios, Torre di Sisifo, Returning e altri ancora. I tag utente includono generi come Roguevania, Rogue-lite, Third-Person Shooter e Female Protagonist.

Returnal è attualmente disponibile per PS5, a altre voci dicono che la versione per PC sarà annunciata quest’estate, quindi prendete sempre tutto con le pinze, in attesa di annunci ufficiali in merito.