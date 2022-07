Alara Prime: annunciato nuovo FPS a tre squadre per PC

Il publisher Level Infinite e lo sviluppatore Fall Damage hanno annunciato ALARA Prime, uno sparatutto tattico in prima persona free-to-play a tre squadre per PC (Steam). Un test tecnico pre-alpha per i giocatori europei si svolgerà dal 15 al 17 luglio. Gli utenti possono richiedere una key gratuita tramite il sito ufficiale. In fondo alla notizia potete vedere il trailer pre-alpha.

Dan Vaderlind, direttore del gioco e COO di Fall Damage, ha dichiarato:

“Tutti noi di Fall Damage Studio siamo entusiasti di svelare finalmente ALARA Prime. È fantastico che il gioco a cui abbiamo abbiamo lavorato per così tanto tempo stia per arrivare nelle mani dei giocatori su così larga scala. Questo test pre-alfa fornirà un feedback inestimabile e contribuirà a plasmare lo sviluppo del gioco in avanti. Non vediamo l’ora che arrivi la versione completa”.

Ha dichiarato invece Gram Xu, Direttore generale di Tencent Games Global.

“Fin dall’inizio, il team di Fall Damage Studio ci ha impressionato per la sua competenza tecnica e la sua passione per l’innovazione, e non vediamo l’ora di vedere ALARA Prime costruire sulle sue solide fondamenta solide basi e stabilire nuovi standard nel genere degli sparatutto tattici”

ALARA Prime è uno sparatutto tattico in prima persona 4v4v4 competitivo, free-to-play. Scegliete la vostra classe, utilizzate una vasta gamma di gadget, sfruttate l’ambiente circostante e collaborate per ottenere la vittoria. Il formato a 3 squadre della modalità Trasmission apre le porte a nuove scelte strategiche. Le squadre possono tradire, rimanere concentrate sull’obiettivo o aspettare il momento in cui il nemico non si aspetta un attacco. Se si passa in testa, ci si dovrà guardare le spalle in ogni momento.

Durante il test pre-alfa, si giocherà la modalità di gioco Trasmission, in cui tre squadre di quattro persone si contendono il controllo di un Uplink. Una squadra difende e le altre due attaccano. Le squadre si difendono a turno, e a ogni turno una nuova squadra difende da un punto diverso della mappa.

Qui sotto potete vedere il trailer.