It Takes Two supera le 7 milioni di copie

A febbraio erano state raggiunte le 5, ma It Takes Two continua a vendere, e ora sono state superate le 7 milioni di copie. Ad annunciarlo Hazelight Studios, con tanto di immagine di Joseph Balderrama (l’attore che ha dato voce a Cody) con in mano un cartonato dell’elefantina Cutie. Qualche giorno fa si è infatti tenuto un party a Stoccolma per celebrare il gioco.

Gioco che è stato uno dei più apprezzati dello scorso anno, con svariati Game of The Year, tra cui quello ai The Game Awards. o ai D.I.C.E. Awards, tra i tanti.

Lasciandovi al tweet qui sotto, vi ricordiamo che It Takes Two è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.