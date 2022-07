Beyond Good & Evil 2: playtest esterni in arrivo?

Ubisoft potrebbe accelerare lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2. Secondo Exputer, con articolo scritto dal solito insider Tom Henderson, l’azienda si sta preparando a iniziare i playtesting esterni del gioco questo mese. Lo stesso insider aveva anche fatto dietrofront a fine dell’anno scorso riguardo ad una possibile cancellazione del gioco.

Il report menziona anche che i playtesting esterni per Beyond Good & Evil 2 saranno più estesi di quelli standard di Ubisoft, per giochi ad esempio come The Division Heartland o XDefiant.

Nonostante non sia stato rivelato moltissimo sul gioco dalla sua presentazione all’E3 2017, Ubisoft ha insistito su come il gioco sia ancora in fase di sviluppo attivo. Questo nonostante le voci e le segnalazioni che il gioco fosse ancora in fase di pre-produzione.

La informazioni che arrivano non fanno comunque sapere a che punto sia lo sviluppo del gioco, quanto manchi all’uscita e che tipo di problemi abbia dovuto affrontare nel corso degli anni. Dall’addio di Michel Ancel nel 2020 erano infatti venute a galla diverse testimonianze riguardo ad un ambiente di lavoro tossico, che lo stesso Ancel aveva etichettato come fake news.

Noi, non possiamo far altro che attendere altre novità ufficiali in merito ad uno dei titoli più attesi, ma anche più travagliati dell’industria.