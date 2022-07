Nine Noir Lives: il punta e clicca noir con i gatti arriva a settembre

Lo sviluppatore indipendente Silvernode Games ha annunciato che il suo “punta e clicca” comedy-noir, Nine Noir Lives, arriverà su PC via Steam e GOG il 7 settembre 2022. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

Benvenuti a Meow Meow Furrington, capitale dei gatti, patria del gomitolo più grande del mondo… e focolaio di criminalità. Siete Cuddles Nutterbutter, investigatore privato felino e proprietario di due zampe di dimensioni perfettamente normali, così ha detto il dottore.

Dopo aver accettato di occuparvi di un caso dell’ultimo minuto per conto del capo della polizia, voi e il vostro coraggioso assistente vi trovate a indagare su un omicidio che rischia di sconvolgere l’attento equilibrio tra le due più potenti famiglie criminali della città: i Montameeuw e i Catulet.

Cuddles dovrà usare tutte le abilità che ha imparato, oltre alle sue zampe decisamente non più piccole della media, per frugare, leccare e parlare fino al cuore del mistero… prima che alcuni gatti molto pericolosi decidano di prendere in mano la situazione. Che, per chiarire, sono assolutamente di dimensioni normali.

Caratteristiche principali:

Giocate in un’affascinante storia comico-noir ispirata a tutti i gatti di sempre, con meno giochi di parole sui gatti di quanto ci si possa aspettare.

Esplorate l’unica e intrigante città di Meow Meow Furrington in oltre ottanta schermate disegnate a mano.

Interagite con oltre venticinque esilaranti personaggi.

Scoprite una nuova dimensione del gioco usando la lingua del vostro ingegno. Prima leccate e poi fate domande. Domande come “Che sapore ti aspettavi che avesse, Coccolino?”.

Vivete la città da due prospettive molto diverse, passando da Cuddles alla sua abile assistente, Tabby Marshmallow.

Ridete e imparate a conoscere il mondo di Furth grazie a oltre centomila parole di dialogo completamente doppiate.

Risolvete enigmi divertenti e diabolici, ma mai ingiusti.

Qui sotto potete vedere il trailer di Nine Noir Lives.