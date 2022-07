Svelato il nome ufficiale di Project Magnum

Secondo quanto svelato dal publisher Nexton e dallo sviluppatore Nexon Korea, sono state annunciate nuove informazioni dedicate a Project Magnum. Il titolo era stato già rivelato nei precedenti mesi, ma solo oggi sappiamo il nome ufficiale del videogioco: The First Descendant. Nel momento in cui stiamo scrivendo questa notizia, sappiate che sono state aperte le pre-registrazioni per accedere alla beta su PC, tutto quello che dovrete fare sarà quello di recarvi sulla pagina Steam del gioco e richiedere l’accesso alla fase di testing, dopodiché vi arriverà un’email di conferma.

Ecco alcuni dettagli sul gioco:

The First Descendant è uno sparatutto RPG d’azione cooperativo in terza persona gratuito con una grafica di alta qualità. Sperimentate il divertimento di combattimenti strategici contro i boss attraverso la cooperativa a quattro giocatori e vari personaggi unici, emozionanti sparatorie e saccheggi. Per crescere è necessaria una varietà di equipaggiamenti, che si possono ottenere risolvendo le missioni dello scenario all’interno del gioco o le missioni mondiali, dove la cooperazione è fondamentale e le battaglie con enormi boss.

Il giocatore diventa un Discendente nel gioco e gli viene affidata la missione di combattere contro gli invasori per la sopravvivenza degli umani e per proteggere il “Continente Ingris”. Il giocatore può vivere una storia spettacolare diventando più forte attraverso varie missioni e storie per scoprire finalmente il segreto dei Discendenti. È inoltre possibile percepire l’atmosfera unica di The First Descendant attraverso campi di alta qualità sviluppati con l’Unreal Engine 5 e acquisire una nuova esperienza di realtà e fantasia SF che coesistono in un unico luogo.