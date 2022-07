Marvel’s Midnight Suns: il nuovo video gameplay è incentrato su Captain America

Marvel’s Midnight Suns combinerà alcune dinamiche presenti in XCOM con meccaniche da gioco di ruolo sullo sfondo di una storia Marvel, con personaggi provenienti da tutto l’universo Marvel che si uniranno per combattere Lilith e le forze dell’inferno. Da qui al lancio del gioco di ruolo, previsto per ottobre, lo sviluppatore Firaxis e l’editore 2K punteranno i riflettori su ciascuno dei principali eroi giocabili del gioco, uno per uno, e hanno iniziato, ovviamente, con Capitan America.

Dopo aver mostrato di recente un trailer dedicato al Primo Vendicatore, hanno ora pubblicato un gameplay showcase per lui, che sarà il primo di una serie che si concentrerà su diversi personaggi. In questo video viene illustrato nel dettaglio il ruolo di Capitan America nelle battaglie, in particolare il modo in cui utilizza le sue capacità difensive e i suoi attacchi ad alto potenziale di danno per attirare l’aggressione dei nemici e proteggere i suoi compagni di squadra. Le sue abilità difensive e offensive ricevono nuovi dettagli, mentre si fa luce anche sul modo in cui la costruzione dell’amicizia con Steve Rogers tra una missione e l’altra influisce sulle sue prestazioni in combattimento.

Marvel’s Midnight Suns uscirà il 7 ottobre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Una versione per Nintendo Switch arriverà in seguito.