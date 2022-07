GamesVillage Versus: al via oggi su Twitch il nostro nuovo format Esport

Con una precedente notizia pubblicata nelle scorse settimane sul sito, noi della redazione stiamo per iniziare a fare sul serio sul nostro canale Twitch, proponendovi non solo delle dirette di gameplay, ma anche talk dedicati sul mondo videoludico a 360 gradi parlando degli argomenti più interessanti inerenti sempre all’industria del videogioco. Come se non bastasse, da questa settimana in poi, su Twitch stiamo preparando dei nuovi format proprio per voi, che si focalizzeranno su certi temi che reputiamo essere parecchio interessanti.

Innanzitutto, prima di cominciare, se ancora non lo aveste fatto vi consigliamo di lasciare il follow sul nostro canale Twitch e di abbonarvi qualora voleste supportarci nel nostro lavoro, con il nostro obiettivo che è sempre quello di offrirvi contenuti freschi ed appetitosi di settimana in settimana. Detto ciò, il prossimo format in arrivo sul canale della piattaforma viola si intitolerà GamesVillage Versus. Quest’ultimo si focalizzerà principalmente sul settore legato agli Esport, conosciuti comunemente come sport elettronici.

GamesVillage Versus, rubrica che sarà tenuta dal nostro Mattia Sergio, sarà in costante evoluzione e proporrà nel corso delle prossime settimane dei contenuti sempre nuovi: dalle immancabili notizie inerenti al mondo degli Esport, fino alle chiacchierate con ospiti d’eccezione che ci faranno compagnia e che bazzicano nel campo esportivo. Ebbene, il primo appuntamento è fissato nella giornata odierna (lunedì 11 luglio) alle ore 21:30, quindi vi consigliamo di non prendere impegni e venire a trovarci sul canale Twich di GamesVillage. Di seguito vi proponiamo il logo ufficiale di GamesVillage Versus!