Dragon Quest Treasures: dettagli sulla storia, sul mondo e sui personaggi

L’ editore e sviluppatore Square Enix e lo sviluppatore TOSE hanno rilasciato nuove informazioni sulla storia, il mondo e i personaggi per Dragon Quest Treasures. Il nuovo titolo della serie verrà lanciato per Nintendo Switch il 9 dicembre in tutto il mondo. Il titolo era stato mostrato per i festeggiamenti del 35esimo anniversario della saga lo scorso anno. Di seguito una panoramica:

Storia

Erik e Mia, sono due fratelli che vivono su una nave vichinga. Un giorno vengono portati via in un altro mondo da una coppia di spiriti misteriosi. Il mondo, chiamato Draconia, è una terra leggendaria dove si nascondono le Sette Pietre del Drago e molti tesori. In un regno pieno di mostri, i fratelli intraprendono l’ avventura alla caccia al tesoro che hanno sempre sognato.

Mondo

Draconia, dove è ambientato il gioco, è composta da isole con vari climi, ognuna abitata da un’ampia varietà di mostri. Erik e Mia, che hanno acquisito la capacità di comunicare con i mostri di questo mondo grazie al potere del Pugnale del Drago, faranno amicizia con i mostri che abitano questa terra e cresceranno insieme raccogliendo i tesori.

Personaggi

Erik

Un ragazzo curioso, energico e simpatico che vive su una nave vichinga con la sorella minore Mia. Sogna di trovare un grande tesoro e fare fortuna.

Mia

Una ragazza carina e competitiva che vive su una nave vichinga con il fratello maggiore Erik. Ama le avventure di caccia al tesoro e spera di trovare un giorno un vero tesoro.

Purrsula

Uno spirito misterioso dall’aspetto felino che Erik e Mia salvano. Lei è partner di Erik.

Porcus

Uno spirito dall’aspetto maialino che Erik e Mia salvano insieme a Purrsula. Prende in simpatia Mia e diventa il suo partner.

Dragon Quest Treasures sarà disponibile dal 9 dicembre in tutto il mondo su Nintendo Switch. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.