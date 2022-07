Prime Matter conferma la sua presenza al gamescom

Quest’anno la gamescom è tornata e per la prima volta Prime Matter farà orgogliosamente parte dell’evento dando ai giocatori la possibilità di giocare e vivere in prima persona l’adrenalina, l’azione e la magia con alcuni dei suoi titoli in arrivo:

System Shock

Un vero e proprio remake del rivoluzionario sparatutto in prima persona/RPG originale del 1994, che combina gameplay cult con nuovissime immagini HD, controlli aggiornati, un’interfaccia rinnovata e suoni e musica completamente nuovi mentre i giocatori tentano di fuggire da una stazione spaziale controllata da un’IA malvagia – SHODAN – e dalle sue legioni di nemici mutati e modificati. Potete vedere il trailer qui sotto.

Gungrave G.O.R.E

I proiettili non smettono mai di volare in questa attesissima avventura action hack’n’slash-sparatutto in terza persona, con disegni originali di Yasuhiro Nightow e Ikumi Nakamura. Trovate il trailer qui sotto.

Seguiranno maggiori dettagli su un RPG di Prime Matter non ancora annunciato nelle prossime settimane. Un RPG con uno stile davvero unico e originale ambientato in una metropoli tentacolare del futuro post-apocalittica:

The Last Oricru

Benvenuti avventurieri! – The Last Oricru è un action RPG story-driven, che ti mette nel mezzo di un conflitto in corso su un pianeta fantascientifico/medievale. Le tue decisioni influenzeranno pesantemente il gameplay, poiché hanno un impatto diretto sul furioso conflitto e sul suo esito. Combattete, saccheggiate, livellate e ripetete emozionanti sessioni multiplayer in modalità giocatore singolo o in coop offline e online. Il trailer lo potete trovare qui sotto.