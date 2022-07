Genshin Impact: pubblicato il trailer A Winter Night’s Lazzo

Mancano pochi giorni al nuovo aggiornamento, versione 2.8 intitolato Summer of Fantasia, di Genshin Impact. La patch permetterà ai giocatori di ritornare all’Arcipelago Golden Apple, includerà le re-run di Kazuha e Klee nella prima fase insieme al nuovo personaggio Anemo Heizou; nella seconda fase sarà presente la replica di Yoimiya. Sarà possibile ottenere le skin di Fischl e di Diluc.

Hoyoverse ha pubblicato un nuovo trailer intitolato Interlude Tayvavat: A Winter Night’s Lazzo. Nel video viene mostrato in parte il capo degli Herbingers, l’organizzazione a capo dei Fatui. Nel trailer vengono mostrati completamente anche tutti gli altri componenti dell’organizzazione, tra cui vediamo una vecchia conoscenza ovvero Tartaglia detto anche Childe, riuniti in un santuario nella regione chiamata Tsaritsa. Possiamo notare come i loro nomi siano simili alle maschere del carnevale italiano. Durante la riunione viene messa in evidenza Columbina (Damseeletee), viene ricordato il sacrificio della Signora che si chiama Rosalyne e che a quanto pare si è offerta come sacrificio per gli scopi dell’organizzazione. Il loro obbiettivo è riportare il mondo esistente di Teyvat alla sua origine, quando era completamente ghiacciato e solo in pochi potevano sopravvivere. Vediamo la Signora presente solo sotto forma di butterfly fire. Si scopre anche un Harbinger, che viene chiamato Dottore, è operativo nella regione di Sumeru. Viene quindi fatta vedere una scena dove sentiamo la voce di Dottore che parla di un esperimento illegale. A quel punto Collei si sveglia.

L’ultimo aggiornamento versione 2.7 di Genshin Impact ,Hidden Dream in the Depths, è arrivata a fine maggio.I giocatori possono esplorare anche una nuova mappa per The Chasm insieme a una nuova Archon Quest che vede coinvolti Itto, Yanfei, Kuki Shinobu, Yelan Xiao e il Traveler.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.