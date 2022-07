Genshin Impact: miHoYo annuncia Dori, Collei e Tighnari

Mancano pochi giorni al nuovo aggiornamento, versione 2.8 intitolato Summer of Fantasia, di Genshin Impact. La patch permetterà ai giocatori di ritornare all’Arcipelago Golden Apple, includerà le re-run di Kazuha e Klee nella prima fase insieme al nuovo personaggio Anemo Heizou; nella seconda fase sarà presente la replica di Yoimiya. Sarà possibile ottenere le skin di Fischl e di Diluc.

Hoyoverse ha annunciato tramite la pagina ufficiale di Genshin Impact tre nuovi personaggi che i Travelers incontreranno nella regione di Sumeru: Dori, Collei e Tighnari. Di seguito una panoramica:

Dori

Treasure of Dream Garden

Mercante di Sumeru

Electro Vision

Costellazione: Magicae Lucerna

Non importa quanto siano rari i materiali sperimentali, puoi acquistarli da Dori. Non so da dove prenda i suoi beni.

Collei

Germoglio della rinascita

Apprendista forestale Avidya

Dendro Vision

Cosstellazione: Leptailurus Cervarius

Oh, vai a Sumeru? Puoi salutare Collei? Beh… è passato così tanto tempo, mi chiedo se le sono cresciuti i capelli e se è più alta?

Tighnari

Verdant Strider

Avidya Forest Watcher

Dendro Vision

Costellazione: Vulpes Zerda

Ho portato una specialità del deserto, due confezioni di datteri al miele, che aiutano a reintegrare le energie, sia al mattino che alla sera.

L’ultimo aggiornamento versione 2.7 di Genshin Impact ,Hidden Dream in the Depths, è arrivata a fine maggio aggiungendo due nuovi personaggi il cinque stelle Hydro Yelan e il quattro stelle Electro Kuki Shinobu. Inoltre i banner di Itto e Xiao tornano con le loro re run. I giocatori possono esplorare anche una nuova mappa per The Chasm insieme a una nuova Archon Quest che vede coinvolti Itto, Yanfei, Kuki Shinobu, Yelan Xiao e il Traveler.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

