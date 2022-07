Stray: ecco le note e il peso per la patch del day one

Stray di BlueTwelve Studio uscirà la prossima settimana su PS4, PS5 e PC tramite Steam. Sarà disponibile anche per gli abbonati PlayStation Extra e Premium al momento del lancio. L’aggiornamento 1.01 è stato pubblicato il 9 luglio, con un peso di 5,7 GB secondo PlayStation Game Size su Twitter. Inoltre, l’aggiornamento 1.02 è stato pubblicato di recente.

Secondo quanto riferito, questa è la patch del day one e include miglioramenti alla navigazione in vari luoghi e all’audio durante i filmati. Anche i suoni audio e il mix-in generale sono stati perfezionati mentre alcuni script di gioco sono stati resi più robusti per ricaricare i checkpoint. Sono state inoltre risolte modifiche e correzioni grafiche, una migliore localizzazione per varie lingue e molti problemi di collisione. Altre correzioni potrebbero essere in arrivo nei prossimi giorni. In uscita il 19 luglio, Stray è la storia di un gatto bloccato in una città cibernetica fatiscente con vari robot. Con l’aiuto di un piccolo drone, deve attraversare i vicoli, i tetti e le fogne della città per riunirsi alla sua famiglia. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Stray è un’avventura in terza persona felina ambientata nell’intrico delle particolareggiate strade a neon di una cybercittà in rovina e nei torbidi luoghi del suo squallido ventre. Vaga per il circondario muovendoti a diverse altezze, difenditi da minacce inattese e dipana i misteri di questo luogo inospitale popolato da androidi bonari e creature pericolose.

Osservate il mondo attraverso gli occhi di un randagio e interagite con l’ambiente. Rapportatevi ai bizzarri abitanti di questo mondo sconosciuto avanzando con furtività, muovendovi agilmente, abbandonandovi alla sciocca spensieratezza e talvolta rompendo le scatole fino all’inverosimile. Strada facendo, il gatto stringerà amicizia con un piccolo drone volante conosciuto con la sigla di B-12. Con l’aiuto del nuovo compagno, il duo andrà alla ricerca di una via d’uscita.