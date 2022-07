Exoprimal: pubblicati 4 ore di gameplay dell’ultimo test

Capcom ha tenuto il primo dei suoi test di closed test per Exoprimal pianificati domenica e potete vedere oltre 4 ore di gameplay catturati dai creatori di contenuti di seguito. Exoprimal è stato rivelato per la prima volta a marzo durante lo State of Play. Ambientato nel 2043, i giocatori prendono il controllo di un Exofighter mentre cercano di capire perché si sono aperti misteriosi vortici, scatenando infiniti sciami di dinosauri. Capcom ha altri due test di rete in programma per le prossime settimane, che si terranno entrambi solo per la versione Steam del gioco. Il titolo sarà disponibile nel 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam.

Il secondo test sarà disponibile per i giocatori di tutto il mondo, si svolgerà il 25 luglio dalle 00:00 UTC (dalle 01:00 in Italia) e durerà sei ore. La terza e ultima prova si terrà il 7 agosto e durerà 24 ore. Capcom sottolinea che l’obiettivo dei test è trovare problemi che possono essere affrontati per migliorare la qualità del gioco e che di conseguenza, non possono garantire un’esperienza di gioco fluida. I giocatori possono inviare un feedback per partecipare ai test di rete chiusa sul sito Web ufficiale. Di seguito una panoramica del titolo:

Siamo nel 2040 e il pianeta è in crisi. I dinosauri stanno comparendo dal nulla e stanno devastando le città di tutto il mondo. Minacciato dalle creature più letali della storia, il mondo si rivolge alla potente Aibius Corporation e alla sua tecnologia rivoluzionaria per chiedere aiuto. L’IA di nuova generazione dell’azienda, Leviathan, può prevedere dove si verificheranno le epidemie di dinosauri per schierare gli Exofighter nell’area. Equipaggiati con armature da combattimento meccanizzate all’avanguardia conosciute come Exosuits, questi guerrieri rappresentano l’ultima speranza per l’umanità.

Exoprimal sarà disponibile nel 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam.