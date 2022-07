Marvel’s Midnight Suns: ecco la storia di Capitan America

Marvel’s Midnight Suns ci permetterà di giocare nei panni di una serie di amati supereroi Marvel e da qui al lancio del gioco Firaxis e 2K Games punteranno i riflettori su ciascuno di loro. Il primo a ricevere quell’attenzione è Capitan America, e dopo aver pubblicato un trailer per i riflettori dell’eroe e una vetrina del gameplay incentrata su di lui, 2K ha ora pubblicato un altro video che ripercorre la storia del personaggio.

Capitan America ha una storia enorme, ovviamente, avendo dato il via alla sua prima serie di fumetti negli anni ’40, mentre la seconda guerra mondiale era ancora in corso, e prima ancora che la Marvel diventasse Marvel. Dopo una pausa, il personaggio è stato riportato in vita da Stan Lee e Jack Kirby negli anni ’60 come un veterano della seconda guerra mondiale il cui corpo era congelato e ora è stato riportato indietro decenni dopo, e il resto, ovviamente, è storia.

Il gioco avrà un hub centrale chiamato Abbey, dove Hunter può parlare con i compagni di squadra, cambiarsi d’abito, personalizzare gli alloggi, andare in giro con il loro segugio demoniaco Charlie e fare altre cose divertenti. Quando si tratta di azione, nonostante sia un rpg a turni, Midnight Suns offrirà un sacco di spettacolari azioni di supereroi piene di combo, esplosioni e caos distruttivo. Ogni eroe può usare tre diversi tipi di abilità: attacchi (infligge danni), abilità (concede potenziamenti ed effetti speciali) e mosse eroiche (e combo). Per usare quest’ultimo, prima devi accumulare punti di eroismo, una risorsa speciale, che si ottiene usando le abilità di base.

Marvel’s Midnight Suns uscirà il 7 ottobre per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam con la versione per Nintendo Switch in arrivo in seguito. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.