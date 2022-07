Eiyuden Chronicle Rising: un nuovo trailer mostra il giudizio della critica

Eiyuden Chronicle: Rising è un gioco di ruolo d’azione in 2D a scorrimento laterale ( prequel complementare del prossimo Houndred Heroes), il quale ha ricevuto nelle scorse ore un nuovissimo trailer nonostante la sua uscita risalga allo scorso 10 maggio. Il breve filmato infatti ha uno scopo particolare, è volto a mostrare come il titolo sia stato accolto positivamente dalla critica mondiale.

Come detto in precedenza, il titolo altri non è che un prequel complementare di Houndred Heroes, e fa bene il suo lavoro, ne presenta infatti una solida introduzione concentrandosi sull’onorevole spazzino CJ che arriva a New Nevaeh per cercare Rune Lenses. Quest’ultimo si poi allea con il mercenario Garoo prima e con il sindaco ad interim della città Isha dopo; allo scopo di esplorare i Runebarrows rinvenuti sotto la città e, quindi, di sventare gli innumerevoli pericoli celati nel sottosuolo.

Il titolo è dunque disponibile per PlayStation 4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch ed è su Xbox Game Pass; mentre per quanto riguarda Houndrer Heroes ( definito successore spirituale della serie Suikoden), l’uscita del titolo è prevista entro il 2023. Non ci resta che godersi il trailer in questione che vi lasciamo in fondo a questo articolo; nel frattempo però vi ricordiamo che il nostro canale Twitch da oggi inaugura il nuovo format Esport, ecco tutti i dettagli qui.