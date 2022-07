Respawn Entertainment strarebbe lavorando ad un nuovo FPS ambientato nell’universo di Apex Legends

Respawn Entertainment ha molti ferri da stiro in questo momento. Star Wars Jedi: Survivor è attualmente in lavorazione e sarà lanciato l’anno prossimo, mentre altri due progetti di Star Wars sono in fase di sviluppo: un FPS e un gioco di strategia in collaborazione con Bit Reactor. Naturalmente, lo studio è anche costantemente al lavoro su Apex Legends, anche se sembra che ci sia dell’altro in cantiere di cui non siamo ancora a conoscenza.

Alcune fughe di notizie hanno affermato in precedenza che lo studio stava lavorando a un nuovo sparatutto in prima persona che sarà incentrato su “stile” e “mobilità”, e sembra che questo sparatutto non sarà solo per giocatore singolo, ma sarà anche ambientato nell’universo di Apex Legends e Titanfall. Un annuncio di lavoro pubblicato da Respawn sta cercando di reclutare persone per l'”incubazione dell’FPS dell’universo Apex”, e menziona che il gioco è un nuovo titolo per giocatore singolo.

Per coloro che sperano che si tratti di un nuovo gioco di Titanfall, probabilmente non sarà così. Sebbene Respawn come studio rimanga impegnato in quell’universo, in precedenza ha affermato in modo piuttosto esplicito che un Titanfall 3 non si farà a breve.

In ogni caso, un nuovo FPS per giocatore singolo in quell’universo sarebbe difficile da rifiutare. Speriamo di saperne di più in un futuro non troppo lontano.