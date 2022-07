The Last Of Us Part 1: l’animatore parla del progetto e lo definisce il “più meticolosamente costruito” di tutti

The Last Of Us Part 1 è stato ufficialmente annunciato durante il Summer Game Fest lo scorso mese, mettendo a tacere varie voci su un suo possibile lancio su nextgen ma riaccendendone diverse più forti e malevole sullo scopo vero del progetto. Facile infatti ipotizzare da parte del fandom che la casa sviluppatrice di videogame stia ” cavalcando ” l’onda del momento e provando a sfruttare al massimo il prodotto che è, senza alcuna ombra di dubbio, di successo. Ma è veramente così? A prendere la parola questa volta è Robert Morrison, che non solo difende il progetto ma allontana ed esclude del tutto l’ipotesi di una possibile speculazione monetaria. Ecco, di seguito, quanto dichiarato:

In realtà, è il progetto più meticolosamente costruito e realizzato che abbia mai visto o di cui abbia fatto parte in tutta la mia carriera. Il massimo livello di cura e attenzione ai dettagli possibile.

Dunque il progetto è meticoloso e mastodontico per quanto riguarda la grafica, ma sulla resa visiva del titolo non vi era alcun dubbio, almeno in base a quanto rilasciato fino ad ora. Sempre Morrison ha poi risposto a vari tweet di follow-up per quanto riguarda le accuse sul ” prezzo”. Ecco cosa ha dichiarato su questo argomento:

Il prezzo del gioco è fuori dal mio controllo e il valore è soggettivo per ogni individuo. Puoi decidere tu stesso se lo vuoi o no. Tutto quello che sto dicendo è che sono sbalordito dal lavoro che un fantastico gruppo di persone ha svolto sul progetto. Ci è stata messa un’enorme quantità di passione

Il vero motivo che si cela dietro la decisione di Naughty Dog di mettersi a lavoro su un simile progetto ovviamente non ci è dato saperlo, tuttavia però su questo argomento è interessante la teoria di Jason Schreier di Bloomberg dichiarata durante il podcast di MinnMax, secondo il giornalista infatti il progetto fornisce un mezzo attraverso il quale gran parte dello studio ha qualcosa da fare mentre allo stesso tempo acquisisce “familiarità” con l’hardware della console.

Non c’è stata alcuna smentita o conferma e/o chiarimento da parte di Naughty Dog su questa questione, ma il titolo è di prossima uscita, quindi sicuramente ci saranno delle delucidazioni al riguardo. The Last Of Us Part 1 uscirà il prossimo 2 settembre per PlayStation 5( è anche in lavorazione una versione per PC), restiamo sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però, lo sapevate che è stata anche svelata la data del pre-download?