Cartel Tycoon: in uscita dall’early access su PC, su console nel 2023

Cartel Tycoon, gestionale d’affari sul narcotraffico sviluppato da Moon Moose e pubblicato da tinyBuild, esce dall’Early Access (qui la nostra recensione) con una serie di nuovi contenuti e passa alla versione 1.0 su PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG martedì 26 luglio 2022. Il gioco arriverà anche su console, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Xbox One nel 2023. Per l’occasione è stato pubblicato anche un live action trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come scritto nell’aggiornamento degli sviluppatori sul sito ufficiale del gioco:

La versione 1.0 è ricca di funzionalità attese da tempo, come gli edifici speciali, le bande nemiche, la possibilità di produrre eroina, gli Achievements di Steam e i salvataggi su cloud. Abbiamo migliorato il gioco sotto tutti i punti di vista, ottimizzato, rielaborato e lucidato ogni angolo, quindi siamo finalmente pronti a lasciare l’Early Access.

Ma cosa significa esattamente lasciare l’Accesso Anticipato? Beh, significa che abbiamo fatto (quasi) tutto quello che volevamo con il gioco inizialmente e che abbiamo terminato la nostra Early Access Roadmap. Questo non significa che lo sviluppo si fermi, no! Continueremo a supportare il gioco anche dopo il rilascio della versione 1.0 e lavoreremo per migliorarlo ulteriormente. Ma questo è un discorso da fare in un altro momento.

Parleremo delle novità del gioco in un prossimo devlog e, come sempre, condivideremo con voi le Patch Notes.

Abbiamo voluto ringraziare coloro che ci hanno sostenuto durante la vita del gioco EA, quindi tutti coloro che hanno acquistato Cartel Tycoon prima della 1.0 riceveranno degli speciali Emblemi del Cartello! Per ottenerli è necessario possedere il gioco e registrare il proprio account tinyBuild prima del 26 luglio.

Abbiamo già aggiornato il gioco per includerli, quindi potete scaricare l’ultima versione e richiedere i vostri premi nel launcher di tinyBuild!

E un’altra cosa: il prezzo di Cartel Tycoon rimarrà invariato per la versione 1.0, ma aumenterà leggermente tra un paio di settimane, quindi avrete l’opportunità perfetta di acquistare la versione 1.0 con il prezzo Early Access per un periodo limitato!

Vi ringraziamo di cuore per essere stati con noi e per averci aiutato in questo viaggio e non vediamo l’ora che voi Capos, vecchi e nuovi, possiate provare la versione 1.0 di Cartel Tycoon il 26 luglio.

Nei prossimi giorni e settimane pubblicheremo altri aggiornamenti, quindi assicuratevi di tenerli d’occhio! Ci vediamo il 26 luglio!

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer del gestionale sul narcotraffico.