Anger Foot: svelati i requisiti di sistema

L’FPS d’azione dal ritmo caratteristicamente frenetico in arrivo da Devolver Digital, Anger Foot, viene svelato nei sui requisiti di sistema necessari; i quali ci parlano anche della resa grafica che già si era mostrata per quello che è, in perfetta coerenza con il titolo. In realtà, storicamente parlando, gli sviluppatori sono già noti proprio per i loro giochi d’azione dal ritmo caratteristicamente incalzante, come Broforce e GORN ad esempio. Ora, grazie alla pagina Steam dedicata al titolo abbiamo qualche elemento in più per ” giudicare” il gioco prima della sua uscita effettiva. Ecco, di seguito, le specifiche di gioco:

Requisiti minimi

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 7

Processore: Intel Core i3-4160 / AMD Phenom II X4 965 o equivalente

Memoria: 4 GB di RAM

Grafica: Radeon HD 7750 (1024 VRAM) / GeForce GTX 650 (1024 VRAM) o equivalente

Memoria: 3 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 3 3200G o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: GeForce GTX 1050 Ti (4096 VRAM) / Radeon RX 480 (8192 VRAM) o equivalente

Memoria: 3 GB di spazio disponibile

Il titolo non ha particolari pretese grafiche, quest’ultima è stilizzata ma il tutto è, come già detto in precedenza, perfettamente coerente con il titolo il quale si concentra più sulla velocità dell’azione che su altro. Per saperne di più dovremo attendere ancora per qualche tempo visto che il gioco è in uscita su PC entro il 2023, senza una data di uscita precisa ma solo con una generica finestra di lancio. Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni al riguardo. Nel frattempo però, lo sapevate che Haven Studios entra a far parte dei PlayStation Studios?