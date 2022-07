Haven Studios: chiuso l’accordo con i PlayStation Studios

Haven Studios, studio fondato dall’autrice Jade Raymond (nota soprattutto per Assassin’s Creed), entra a far parte dei PlayStaion Studios, ora è ufficiale. Sui profili social della console Sony, è stato infatti scritto un messaggio che ufficializza la chiusura dell’acquisizione, con tanto di benvenuto nella famiglia.

Non ci sono ulteriori dettagli nel messaggio di oggi, ma come era stato fatto sapere a marzo, tramite le pagine del PlayStatio Blog, quando era stata annunciata l’acquisizione, Sony ha iniziato a lavorare con Jade e il suo team all’inizio del 2021, quando erano sul punto di annunciare la formazione di Haven Studios. Sin dal primo momento sono stati ispirati dalla visione di Haven sulla creazione di un’esperienza multigiocatore moderna che riunisca i giocatori in modi positivi e significativi.

Jade Raymond, che porterà l’esperienza grazie ai suoi successi nel settore, aveva fatto sapere che la loro prima IP per PlayStation è sulla strada giusta per offrire un’esperienza multigiocatore AAA con l’obiettivo di creare un mondo sistemico e in continua evoluzione incentrato sulla libertà, l’emozione e la giocabilità che farà divertire e coinvolgerà i giocatori per anni.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale pubblicato sul profilo ufficiale PlayStation che ufficializza l’acquisizione del team di Jade Raymond, con tanto di benvenuto all’interno della famiglia.

It's official! The agreement to acquire Haven has closed. Welcome to the PlayStation Studios family, @HavenStudiosInc! pic.twitter.com/rLFjsRYWdy — PlayStation (@PlayStation) July 11, 2022

GamesIndustry ha incontrato lo studio, che dall’ottobre 2021 è cresciuto fino a 106 dipendenti, e ha appreso che sta investendo maggiormente in ricerca & sviluppo e nel cloud.

Raymond ha dichiarato:

“Abbiamo già detto che abbiamo costruito lo studio in un cloud e questa era la nostra visione sin dall’inizio durante la pandemia. All’inizio non avevamo uffici e ci siamo detti: perché non innovare ed evitare che le persone avessero grandi macchine e si collegassero in VPN? “All’inizio avevamo un team cloud composto da circa sei persone che lavoravano su nuovi modi di lavorare. Ora abbiamo appena dato il benvenuto ad altri 21 ingegneri che si concentreranno sull’innovazione cloud a lungo termine, perché siamo davvero convinti che cambierà il modo in cui vengono realizzati i giochi”.

Uno dei nuovi assunti è Jalal El Mansouri, architetto tecnico di Rainbow Six Siege che faceva parte anche di Google. È entrato a far parte di Haven due settimane fa e ora è a capo della divisione Ricerca e Sviluppo.

“Lavorerà davvero con Leon [O’Reilly], il nostro CTO, per dare forma a questa visione. Sia le cose che saranno fondamentali a breve termine per gestire il nostro primo gioco in modo più efficiente, sia alcune cose più lungimiranti che pensiamo daranno i loro frutti e su cui vale la pena investire ora”.

Haven sta attualmente lavorando a un’esclusiva PS5 per il servizio live, il che significa che ci sono “ulteriori sfide su come realizzare quel tipo di gioco con quel tipo di consegna, ma con la grafica del livello PlayStation che la gente si aspetta. Il tutto consentendo aggiornamenti costanti e costruendo qualcosa che possa essere un’esperienza viva”, dice Raymond.

“Ovviamente per fare questo senza avere migliaia e migliaia di persone, bisogna lavorare in modo diverso. E anche se si hanno migliaia di persone nel team di sviluppo, la quantità di dati da gestire e il modo in cui si pensa agli aggiornamenti e al mantenimento in vita di un gioco… ci sono modi migliori per farlo”.

La parte iniziale di ‘studio in cloud’ si è concentrata sull’avvio e sulla creazione di strumenti e di elementi generali per far lavorare le persone da casa in modo molto rapido. Ora il team sta guardando al passo successivo: come si possa innovare in termini di alcuni moduli di cui il servizio e l’engine live hanno bisogno, e come si possano fare queste cose in un modo più scalabile che permetterà di avere un gioco in più rapida evoluzione e persone più produttive? “Questo è il sogno”.

“Quando si arriva a team di migliaia di persone e si ha a che fare con molti di questi vecchi processi che richiedono molto tempo per ottenere i dati, per essere operativi e per aprire l’editor… si sottrae un po’ di creatività alla creazione di giochi, non solo alla reattività ma anche alla capacità degli sviluppatori di provare le cose. Questo è il nostro obiettivo principale: vogliamo rendere il team di sviluppo più efficiente e in grado di produrre nuove idee più velocemente”.

È interessante notare che lo studio ha “zero IT” e tutto è automatizzato nel cloud. Questo ha attirato l’attenzione di altri studi PlayStation e persino di Mark Cerny, lead system architect di PS4 e PS5.

“Mark Cerny è uno dei motivi principali per cui stiamo investendo così tanto in ricerca e sviluppo e in questo team di ingegneri di alto livello. Non è solo legato al cloud, ma anche a una ricerca e sviluppo più lungimirante. Non posso dire molto ora, ma questo è uno degli altri aspetti che ha attirato ed entusiasmato il nostro team con PlayStation. Naturalmente, anche Mark Cerny è una specie di rockstar, quindi poter collaborare con lui è davvero entusiasmante. E il fatto che Jalal si unisca a noi… ci sono molte idee audaci che non vediamo l’ora di esplorare”, afferma Raymond.

Nell’ultimo anno PlayStation ha fatto passi da gigante per i titoli del servizio live. Ha acquisito lo sviluppatore di Destiny, Bungie, che “supporterà lo sviluppo dei futuri titoli del servizio live di PlayStation”, come ha dichiarato il CEO di PlayStation Jim Ryan. Il direttore finanziario Hiroki Totoki ha poi confermato che almeno 10 titoli del servizio live arriveranno su PS5 entro marzo 2026.

Due di questi arriveranno prima del 1° aprile 2023 e potrebbero includere il titolo multiplayer di Naughty Dog nell’universo di The Last of Us e il prossimo titolo fantasy di PlayStation London Studio.