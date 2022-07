Classifica italiana: F1 2022 parte in prima fila

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella ventiseiesima settimana del 2022, dal 27 giugno al 3 luglio. Dopo tre settimane in testa, ci vuole F1 22 per togliere la vetta a Mario Strikers: Battle League Football ora terzo. La prima fila la occupa infatti l’automobilistico di Codemasters ed Electronic Arts con le versioni PlayStation 4 (prima) e PlayStation 5 (seconda). Presente anche la versione Xbox Series (sesta) e Xbox One (decima nella classifica solo console). F1 22 non è presente nella classifica PC, dove in testa c’è il sempreverde FIFA 22, anche al nono posto nella classifica totale: podio chiuso da Dishonored e Rainbow Six Siege. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana.

TOTALE



1 F1 22 – PS4

2 F1 22 – PS5

3 MARIO STRIKERS: BATTLE LEAGUE FOOTBALL* – SWITCH

4 FIFA 22 – PS4

5 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

6 F1 22 – XBOX SERIES

7 CALL OF DUTY: VANGUARD – PS5

8 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

9 FIFA 22 – PC

10 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

PC

1 FIFA 22 ELECTRONIC ARTS PC 3

2 DISHONORED BETHESDA SOFTWORKS PC 18

3 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE UBISOFT PC 18

4 GRAND THEFT AUTO V ROCKSTAR GAMES PC 18

5 SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE ACTIVISION BLIZZARD PC 18

6 RED DEAD REDEMPTION 2 ROCKSTAR GAMES PC 18

7 DEVIL MAY CRY 5 CAPCOM PC 18

8 NBA 2K22 2K PC 3

9 THE ELDER SCROLLS ONLINE BETHESDA SOFTWORKS PC 16

10 METRO EXODUS DEEP SILVER PC 18

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail