PlayStation 5: arriva la prima unità M.2 SSD con licenza ufficiale, WD_BLACK SN850 NVMe

Western Digital Corp. e Sony Interactive Entertainment LLC hanno unito le forze per offrire ai gamer di tutto il mondo la prima unità M.2 SSD con licenza ufficiale PlayStation per PlayStation 5. L’unità WD_BLACK SN850 NVMe M.2 SSD consente ai giocatori di estendere la capacità di archiviazione ad alta velocità della loro console PS5 e offre loro la tranquillità di uno storage affidabile per tutti i titoli, che sono archiviati in un dispositivo altamente performante.

Ottimizzata per le console di ultima generazione, Western Digital ha valutato le prestazioni dell’unità in diversi scenari per assicurarsi che l’unità fosse completamente testata e approvata per la PlayStation 5. Questo processo ha richiesto centinaia di ore di test rigorosi su alcuni dei titoli di vario genere più elaborati dal punto di vista della grafica, per garantire un gameplay più veloce, fluido e visivamente coinvolgente, anche per i giochi memorizzati sull’unità.

Susan Park, vice president of Consumer Solutions Product Management di Western Digital, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti della collaborazione con Sony Interactive Entertainment e dell’opportunità di offrire ai giocatori di PS5 quest’unità con licenza ufficiale. Il brand WD_BLACK di Western Digital è nato per offrire ai giocatori di tutto il mondo prodotti ad alte prestazioni. Grazie a questa partnership innovativa, intendiamo proseguire il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni di storage che migliorino l’esperienza di gioco di tutti i gamer”.

Con l’unità WD_BLACK SN850 M.2 SSD per PS5, i gamer possono memorizzare e giocare con i giochi per PS5 e per PS4 direttamente dall’unità. Il dissipatore collegato all’unità rende l’installazione più rapida, grazie anche al design all-in-one. I giocatori possono ridurre i lunghi tempi di caricamento grazie alla tecnologia PCIe Gen4, che raggiunge una velocità di lettura fino a 7000 MB/s per entrare rapidamente nel gioco e concentrarsi maggiormente sull’esperienza di gaming.

Disponibilità

L’unità WD_BLACK SN850 NVMe M.2 SSD per PS5 è venduta a un prezzo di 234,99 € (1TB) e 346,99 € (2TB) ed è già disponibile per l’acquisto esclusivamente presso Best Buy (in negozio e online) e sullo store online di Western Digital. Sarà disponibile per l’acquisto presso altri rivenditori, selezionati e di elettronica a partire da metà agosto 2022.

Per ulteriori informazioni su questi prodotti o per conoscere l’intera gamma di soluzioni per il gaming WD_BLACK, è possibile visitare il sito www.WDBLACK.com o seguire i canali social su Twitter, Instagram, Facebook e Twitch, dove a partire dalle 23 verrà trasmessa una live per celebrare il lancio insieme al team WD_BLACK.