Noob The Factionless: annunciato anche per console con finestra di lancio

Noob: The Factionless è un gioco di ruolo a turni attualmente in accesso anticipato per PC tramite Steam dal 29 giungo 2021, ora a distanza di un anno, Microids ha firmato un accordo di co-pubblicazione con Olydri Games per il lancio completo del gioco. La finestra di lancio è fissata per un generico 2023 ed il titolo sarà disponibile per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One , Switch e, ovviamente, PC tramite Steam.

Saranno inoltre disponibili anche versioni al dettaglio e una Collector’s Edition.Il titolo, nonostante per ora sia solo in francese, al momento del lancio avrà attiva la localizzazione in diverse lingue. Il gioco, seppur in maniera del tutto limitata vista l’uscita solo tramite PC, pare stia riscuotendo un discreto successo; ma ecco una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale di Microids che permette di farsi un’idea, seppur parziale, del titolo:

-Noob: The Factionless è un gioco di ruolo a turni ambientato nell’universo di Noob , il franchise transmediale francese creato da Fabien Fournier e Anne-Laure Jarnet nel 2008, che racconta l’ avventura epica e umoristica di una squadra di giocatori principianti in un MMORPG immaginario chiamato “Orizzonte”.Noob: The Factionless racconta l’avventura di quattro giocatori principianti, che formano la gilda Rush composta da Baster, un neogician desideroso e competitivo; Drek, il suo migliore amico e berserker ingannevole; May, un’indovina ambiziosa e talvolta arrogante; e infine Logs, un elementalista sognatore e ingenuo appassionato di cucina .Insieme, sperano di raggiungere rapidamente il livello 100 e sbloccare la loro classe Leggendaria per unirsi all’élite dei giocatori di Horizon. Desiderano vedere la gilda Rush diventare una delle più grandi gilde del gioco insieme alle gilde Noob, Justice, Roxxor e Pro Game Master.Oltre alle sfide incontrate nel mondo virtuale di questo MMO, dovranno anche completare le missioni “IRL” (nella vita reale).Ispirato ai classici giochi di ruolo degli anni ’90 e 2000 e ai MMORPG, il titolo ti permetterà di giocare nei panni di quattro eroi e alternare tra il mondo reale e l’universo virtuale di “Horizon”. Il gioco presenterà diverse meccaniche di gioco tra cui esplorazione, combattimenti a turni e missioni principali e secondarie da completare. In questa nuovissima avventura basata sulla serie web francese Noob, i nostri eroi dovranno far salire di livello i loro avatar per raggiungere il loro pieno potenziale.

Insomma le premesse per il titolo sembrano davvero interessanti, non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti da parte della casa sviluppatrice. Nel frattempo però, lo sapevate che sono stati svelati i requisiti di sistema per Anger Foot?