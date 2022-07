Century Age of Ashes: data per Xbox One, PS4 e PS5

Già disponibile su PC e Xbox Series X/S, Century Age of Ashes ha una data anche per Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5. Playwing pubblicherà il gioco multiplayer free-to-play domani 12 luglio su Xbox One, seguito dalle versioni PlayStation 5 e PlayStation 4 il 19 luglio. In più, un nuovo aggiornamento dei contenuti della Stagione 1: A Shadow Over Skeld arriverà su PC. Per l’occasione è stata fatto uscire anche un nuovo trailer, tramite il canale IGN, che potete vedere qui sotto.

Century: Age of Ashes è stato lanciato per la prima volta per PC via Steam il 2 dicembre 2021, seguito dalla versione Xbox Series il 10 marzo 2022. È prevista anche una versione mobile.