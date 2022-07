Final Fantasy VII Rebirth è esclusiva PS5 per un motivo, lo spiga il produttore

Final Fantasy VII Rebirth è uno dei titoli che fanno parte di quella lista di ” attesissimi” dai fan e, sebbene FF VII Remake sia arrivato su PC, Rebirth sarà comunque nuovamente un’esclusiva PlayStation, tuttavia però, nonostante altri giochi stiano comunque intraprendendo la strada cross-gen, questo non accadrà per il titolo in questione, sarà infatti esclusiva PlayStation 5 per un motivo ben preciso.

A rispondere a questo interrogativo è il produttore del gioco Yoshinori Kitase (che ha anche co-diretto il suo predecessore), ecco quanto dichiarato in merito a Gamer:

È un’esclusiva di PlayStation 5 per via della qualità grafica, ovviamente, e della velocità di accesso all’SSD. Dato che l’avventura si svolge in un mondo vasto dopo la fuga da Midgar, lo stress da carico è estremo. Sentivamo di aver bisogno delle specifiche di PlayStation 5 per superarlo e viaggiare comodamente per il mondo

Dunque la decisione presa è strettamente legata alle dimensione del mondo di gioco, interessante notare che la questione ” vastità dell’universo” non è la prima volta che viene sollevata, l’anno scorso infatti, il regista Naoki Hamaguchi ha affermato che il gioco avrebbe consentito ai giocatori di “esplorare la mappa del mondo” e presentare un gameplay che sfrutterebbe tale grandezza . Se ciò significhi che sarà un gioco open world non è stato ancora confermato esplicitamente, ma sembra proprio così; ciò che di certo sappiamo è che nessuna delle location di FF VII Remake è stata tagliata. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti o dichiarazioni al riguardo; nel frattempo però lo sapevate che Noob: The Factionless è stato annunciato per console e Switch con una finestra di lancio? Ecco il nostro articolo dedicato a questo indirizzo.