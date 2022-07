Xenoblade Chronicles 3 sarà uno dei protagonisti al Japan Expo

Xenoblade Chronicles 3 si è mostrato giusto qualche giorno fa attraverso un trailer( potete dare uno sguardo qui) di gioco volto a mostrare la panoramica del titolo; e ad oggi rinnova l’interesse del pubblico grazie ad un tweet dall’account ufficiale di Nintendo Francia che ne annuncia una presentazione speciale durante il Japan Expo di questo mese.

L’evento inizierà tra qualche giorno, il 14 luglio, e si terrà a Parigi e Nintendo avrà uno stand lì; durante l’evento sarà dunque fatta una speciale presentazione del titolo dove verranno mostrati i sistemi di combattimento e alcune dinamiche del gioco ancora segrete; ma ecco di seguito quanto dichiarato nel tweet:

Una presentazione speciale di Xenoblade Chronicles 3 vi aspetta giovedì 14 luglio presso il nostro stand #NintendoJapanExpo! In programma, un’approfondita scoperta del combat system e un assaggio del vasto mondo che vi aspetta il 29 luglio

Il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 29 luglio per Nintendo Switch e ciò che ha catturato l’interesse dei fan è la dichiarata vastità del mondo di gioco. Non ci resta che aspettare ulteriori dettagli in merito, nel frattempo vi lasciamo il tweet rilasciato in attesa di ulteriori notizie e della presentazione annunciata. Restiamo sintonizzati!