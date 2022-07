Marvel’s Midnight Suns: nuovo video su Iron Man

Dopo la storia di Captain America, è stato pubblicato un nuovo spotlight di uno degli eroi che saranno presenti in Marvel’s Midnight Suns: è infatti il turno di Iron Man.

Questa la descrizione dell’eroe attraverso il sito ufficiale del gioco:

Avendo accesso a riserve di denaro illimitate e un cervello brillante, Tony Stark è un esperto dei privilegi della vita. Ha le risorse per trasformare qualsiasi sfida in una conquista grazie alla sua intelligenza e al patrimonio dell’azienda di suo padre. Dopo l’esplosione di una bomba, è riuscito a trasformare il frammento che gli ha trapassato il petto in un vantaggio. Questo lo ha portato non solo a perfezionare il suo innovativo reattore Arc, ma anche a costruire un’armatura all’avanguardia.

Ciononostante, Tony sa benissimo quanto è fortunato… ed è anche un po’ combattuto al riguardo. Di tutti gli aggettivi che gli si addicono (milionario, playboy, genio) ha deciso che “eroe” è quello che gli piace di più. Punta a cambiare il mondo con la sua tecnologia ma, a differenza di suo padre, spera di cambiarlo per il meglio.

Qui sotto potete vedere lo spotlight trailer di Iron Man, ricordandovi che Marvel’s Midnight Suns sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC (Steam ed Epic Games Store) dal 7 ottobre 2022.