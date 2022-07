Aliens Fireteam Elite: trailer sulla quarta stagione che porterà il crossplay

Cold Iron Studios ha pubblicato un nuovo trailer sulla quarta season di Aliens Fireteam Elite, in arrivo il 26 luglio. Tante novità in arrivo, a partire dal crossplay tra giocatori su PC, Xbox e PlayStation, passando per il nuovo sistema di progressione Prestige e la nuova modalità Restock Turrets. oltre al Challenge Card Reprocessor e 4 nuove armi.

GIOCO INCROCIATO

Il crossplay è in arrivo per tutte le modalità di gioco di AFE, compreso il gioco rapido! I giocatori di Steam, Xbox e PlayStation potranno ora combattere insieme contro orde di Xenomorfi. Mettetevi in coda e unitevi ad alleati di tutto il mondo del gioco per un matchmaking migliore che mai!

PRESTIGIO

IL NUOVO SISTEMA DI PROGRESSIONE DEL PRESTIGIO, SI SBLOCCA DOPO AVER RAGGIUNTO IL LIVELLO 20

Gradi di prestigio: Una volta raggiunto il livello 20, i punti esperienza iniziano a contare per il grado di prestigio, a partire da 1 e fino a 100.

Diritti di vanto: Il prestigio sblocca nuove targhette che mostrano il tuo grado e fanno capire agli altri giocatori quanto sei bravo.

Ricompense: Ogni 10 livelli di prestigio, i giocatori sbloccano nuove ricompense esclusive, tra cui abiti, accessori per la testa, colori delle armi, decalcomanie, emotes, targhette e altro ancora.

RESTOCK TURRETS

TIENI CARICHE LE TORRETTE, SONO LA TUA CHIAVE PER LA SOPRAVVIVENZA!

Caricate, Marines! Restock Turrets è una nuova modalità di gioco in cui dovrete respingere gli Xenomorfi provenienti da ogni direzione mantenendo le torrette cariche per difendere le vostre posizioni.

Avete le carte in regola per respingere un’ondata dopo l’altra? O vi sbriciolerete come un Power Loader senza cella di rifornimento?

Sul sito ufficiale potete vedere tutte le novità nel dettaglio. Qui sotto potete vedere invece il trailer della stagione 4, ricordandovi che Aliens Fireteam Elite è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. La stagione tre, Lancer, era disponibile da aprile.