Kingdom The Blood: gameplay del gioco tratto dalla serie Netflix

Il publisher Netflix e lo sviluppatore sudcoreano Action Square hanno mostrato un nuovo gameplay trailer di Kingdom: The Blood, action-GDR per giocatore singolo e in multiplayer basato proprio sulla serie Kingdom di Netflix con gli zombie nella Corea del XVI secolo, per PC, iOS e Android. Non è stata però annunciata la data di uscita.

Qui sotto una panoramica del gioco, tramite Netflix:

Kingdom: The Blood è un gioco di ruolo d’azione in singolo e in multiplayer.

Rimanendo fedele all’amata serie Netflix, Kingdom: The Blood ricrea i personaggi, gli zombie e l’azione feroce dello show in una grafica 3D di alta qualità. La cultura coreana è trattata con la massima cura sia nel gameplay che nell’estetica. Il motion capture è stato registrato con una sword dancer professionista coreana per replicare perfettamente i combattimenti mortali in stile coreano. I giocatori potranno sfoggiare la propria personalità grazie alla creazione e alla personalizzazione dei personaggi. Il gioco vi porterà attraverso gli splendidi scenari dei palazzi coreani e della città di Hanyang, infestata dagli zombie. Le diverse opzioni di costume, tra cui l’Hanbok (abbigliamento tradizionale coreano), sono caratterizzate da colori intensi e texture rappresentative della Corea del XVI secolo.

Kingdom: The Blood includerà una modalità storia che segue la serie di Netflix. Le modalità di gioco includono la modalità Conquista, una sequenza di diverse battaglie di cinque minuti, oltre a epiche battaglie multi-boss e intensi combattimenti giocatore contro giocatore. Il gioco di ruolo K-zombie sarà lanciato su cellulare e PC per un pubblico globale.

Qui sotto potete vedere il gameplay trailer.