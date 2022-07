The Last of Us Part I è entrato in fase Gold

A circa 1 mese e mezzo dalla sua pubblicazione su PlayStation 5, The Last of Us Part I è entrato ufficialmente in fase Gold, come comunicato da Naughty Dog tramite il suo profilo Twitter (tweet in calce alla notizia). Dunque, nessun rischio di rinvio per il rifacimento del primo capitolo della serie con protagonisti Joel ed Ellie, dato che lo sviluppo del gioco si è ufficialmente concluso!

Come abbiamo sottolineato nella nostra anteprima, al momento è difficile capire se The Last of Us Part I sarà soltanto un remake grafico e con qualche modifica nel gameplay, oppure se proporrà dei netti cambiamenti dall’inizio alla fine. Il team di sviluppo però ha allontanato la nomina di “gioco succhia-soldi”, specificando come lo sviluppo sia stato il più meticoloso possibile e con una cura nei dettagli mai vista prima. Ovviamente, per capire il livello raggiunto dal titolo occorrerà attende un primo video-gamapley, o metterci sopra le mani nel caso in cui Naughty Dog decidesse di non volerlo mostrare fino al day-one, ossia fino al 2 settembre 2022.