SaGa Frontier 2 elencato da Play-Asia, possibile remastered in arrivo?

Play-Asia ha elencato una versione per Switch e PlayStation 4 di SaGa Frontier 2; riedizioni che, almeno per il momento, non sono ancora state annunciante. Nell’elenco figura anche una data di rilascio, 25 agosto( data piuttosto prossima); questo potrebbe stare a significare che una possibile remastered sia davvero in arrivo. Le versioni elencate sono nella versione asiatica ma contengono anche il supporto per la lingua inglese.

Stiamo parlando di un titolo che è uscito per la prima volta per PlayStation nel 1999 ( per la precisione 1 aprile) in Giappone ed in Europa e Nord America nell’anno successivo; mentre una versione rimasterizzata del gioco del gioco originale SaGa Frontier fu lanciata nel 2021 per PlayStation 4, Switch, PC tramite Steam. Ecco, di seguito, la sinossi ufficiale del gioco:

-SaGa Frontier 2 introduce un rinnovamento completo del genere RPG. I tradizionali apparecchi poligonali del computer sono sostituiti da lussureggianti grafica ad acquerello disegnata a mano supportata da una partitura musicale maestosa. Unendo libertà e linearità, questo titolo utilizza il sistema multi-scenario che offre ai giocatori una libertà senza precedenti nella scelta dello scenario che vogliono giocare mentre altri scenari si incrociano l’uno con l’altro. A complemento di questa funzione ci sono tre modalità di battaglia innovative: Duello, Squadra e Strategica. A seconda del modello selezionato, il giocatore può controllare un singolo personaggio, una squadra o più unità per combattere in battaglia, apportando profondità e precisione alle sequenze di combattimento.

Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti al riguardo; vista la prossimità della data indicata da Play-Asia notizie su questo titolo non dovrebbero tardare ad arrivare e tutti gli indizi comunque portano ad una papabile ufficialità della cosa.Non c’è stato ancora nessun annuncio da parte della casa sviluppatrice, dunque possiamo solo aspettare che ciò avvenga presto. Restiamo sintonizzati, nel frattempo però lo sapevate che The Last Of Us Part I è ufficialmente entrata in fase gold?