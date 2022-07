Hellpoint è stato posticipato sulle console Xbox Series

L’ editore tinyBuild e lo sviluppatore Cradle Games hanno ritardato di una o due settimane la versione Xbox Series di Hellpoint rispetto alla data di rilascio precedentemente pianificata. La versione PlayStation 5 è finalmente disponibile. Di seguito la dichiarazione:

La versione Xbox Series di Hellpoint doveva essere spedita dal 12 luglio. Questa versione del gioco base sarà leggermente ritardata a causa delle specificità tecniche della piattaforma. Attualmente, prevediamo di lanciarlo entro una o due settimane. Tenete gli occhi aperti per gli annunci. Questo ritardo non avrà alcun impatto sul lancio del contenuto scaricabile “Blue Sun”. Se siete proprietari di Xbox Series, potrete giocare al componente aggiuntivo, come previsto, utilizzando la compatibilità con le versioni precedenti e la funzionalità Microsoft Smart Delivery. Inoltre, i salvataggi di gioco Hellpoint su Xbox One saranno compatibili con Xbox Series. Ovviamente è stata una scelta difficile per noi di Cradle Games e per i nostri partner editoriali, tinyBuild. Ci scusiamo per il ritardo e speriamo nella vostra comprensione. Come sempre, permetteteci di esprimere la nostra infinita gratitudine per il vostro sostegno e amore. Abbiamo la migliore community che avremmo mai potuto desiderare.